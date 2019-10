Christoph Kuhn fotografiert im Oktober 1989 das Geschehen an der Georgenkirche in Halle mit zwei Kameras. Eine trägt er offen, die andere versteckt. Er muss befürchten, dass ihm ein Fotoapparat abgenommen wird – entweder von der Stasi, die die Verbreitung der Bilder verhindern will, oder von den Teilnehmern des Protestes, die ihn für einen Stasi-Spitzel halten ...

Ab dem 10. Oktober 1989 versammelten sich an der Kirche hunderte Menschen und forderten die Freilassung der bei den Demonstrationen Inhaftierten. So friedlich, wie die Revolution immer betitelt wird, hat Christoph Kuhn sie nicht erlebt. Auf Halles Straßen wurde geknüppelt und "zugeführt". Bürger gaben bei den "Mahnwächtern" an der Georgenkirche Spenden ab und stellten hunderte Kerzen auf, die Kirche wurde eine Anlaufstelle des organisierten Protestes. Die Fotos von Christoph Kuhn zeugen heute davon.

Damals wurde dem evangelischen Christen deutlich, dass Politik und Religion nicht zu trennen sind. Je konkreter Kirche politisch ist, umso lieber ist es ihm – auch heute noch. Der Schriftsteller erzählt in seinen Gedichten und Erzählungen, was Unfreiheit in der DDR bedeutet hat. In Workshops und bei Vorträgen kommt er mit Lesern ins Gespräch. Kürzlich lud ihn der Friedenskreis Halle zum Thema "Gewalt in der Sprache" ein. Dort führte er den Teilnehmern vor Augen, wie kriegerisch sie derzeit ist: "Die Politik hat etwas im Visier, jemand macht Kampfansagen, bläst zum Sturm, zum Sturmlauf, weil etwas auf dem Vormarsch ist." Hingegen habe viele Aktivisten der Wende vor 30 Jahren vor allem die Sorge bewegt, wie Gewalt zu vermeiden sei. Auch in der Sprache. Er erinnert an kreative Formulierungen wie: "Bleibe im Lande und wehre dich täglich" und er plädiert dafür, die Vergangenheit nicht aus dem Blick zu verlieren.