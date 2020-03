Für ihre Tochter und ihren Sohn blieb sie 20 Jahre als Vollzeitmutter zu Hause. "Mein Mann verdiente das Geld, ich zog die beiden groß. Es war gut so - für alle. Kinder sollen erst Wurzeln und dann Flügel haben. Manchmal habe ich in meiner katholischen Kirchgemeinde ausgeholfen, aber meine Kinder spielten immer die erste Geige", sagt sie.

Heute arbeitet Anne in einem Heim der Dresdner Diakonie. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die beiden Kinder studieren mittlerweile in München und Edinburgh. Anne musste sich überlegen, wie es für sie im Leben weitergeht. Sie möchte mit Menschen arbeiten und bewirbt sich für Praktika in Altenpflegeheimen. Überall wird sie mit Kusshand genommen. Wer arbeitet schon freiwillig und unentgeltlich in diesem Bereich? Anne Sander sagt: "Ich! Es ist ein Geschenk, wenn alte Menschen mir ihre Seele öffnen. Ich bekomme von ihnen so viel zurück."