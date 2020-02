Bernd Gündel

Meister und Lehrling beim Werkeln Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die hat sich gekümmert um Flüchtlinge und hat die unterrichtet. Und die hat mir gesagt: 'Mensch Bernd, ich hab einen jungen Kerl. Der kommt aus Syrien und der will unbedingt mal was machen.' Für mich ist es eigentlich fast eine Verbindung wie zu einem Sohn. Ich bin für ihn sicherlich auch ein Stück Vaterfigur, glaube ich. Ja, und in der Rolle fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl.