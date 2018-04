Bettina Becker ist Mitte Dreißig, Theologin und Theaterpädagogin und Mutter dreier Kinder. Als Christin ist sie überzeugt: In jedes Dunkel passt ein Licht - und jeder Mensch ist von Gott willkommen. Das will sie anderen vermitteln. Deshalb rief sie gemeinsam mit ihrem Mann vor zehn Jahren in Magdeburg den Verein "Sunrise e.V." ins Leben.