Tagsüber Steinmetz, abends Kabarettist - das ist Dominik Patté aus Burg bei Magdeburg. In der Firma seines Vaters machte er einst seine Ausbildung. Und als der in Rente ging, übernahm er gemeinsam mit seinem Bruder das Geschäft. In ihrer Werkstatt entstehen nicht nur Grabmale, sondern auch Steinarbeiten für Kirchen. "Wir schaffen Werte, die über Jahrhunderte Bestand haben", sagt Dominik Patté stolz. Und wenn er mit Meißel und Klöpfel mit gleichmäßigem Schlag seine Steine bearbeitet, hat das auch immer etwas Meditatives für ihn. Denn trotzdem er präzise arbeiten muss, lässt der gleichmäßige Takt doch seine Gedanken schweifen.

Anregungen geben

Mit der gemächlichen, meditativen Arbeit in der Firma ist jeden Freitagabend Schluss. Dann macht sich Dominik Patté auf den Weg zur Probe, und aus dem Steinmetz wird Kabarettist. Bereits seit 17 Jahren spielt er in der Gruppe "CAT-stairs", die er auch mit ins Leben gerufen hat. Die Themen gehen von Lokalpolitik bis Weltgeschehen. Und Dinge, die ihn aufregen, gibt es genug. Er weiß, er kann zwar die Welt nicht verbessern, aber er sieht sich als "Anregungsgeber".

Wir geben nur Impulse rein in die Leute. Die Leute gehen mit den Impulsen nach Hause und müssen dann für sich entscheiden, was sie daraus machen. Wenn alle Leute für sich eine Entscheidung treffen, verändert sich vielleicht auch was. Dominik Patté

"Von Anfang bis Ende in Gottes Hand"

Kabarett soll den Finger in die Wunde legen, meint Dominik Patté. Dabei wird auch nicht an Kirchenkritik gespart: "Es gibt keinen Maulkorb", so der Mittdreißiger. Geprobt und aufgeführt wird in den Räumen der Kirche. In der Gruppe spielt er gemeinsam mit Protestanten, Katholiken und Konfessionslosen zusammen. Das sei kein Widerspruch, sondern Bereicherung.

Glaube sagt ja auch, man soll versuchen, in der Gemeinschaft zu leben. Das ist ein verbindendes Element... Das verbindet, damit kann man gemeinschaftlich gehen. Dominik Patté