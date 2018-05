"Oh, mein Gott, hoffentlich bricht das Kreuz nicht ab!" Immer wenn Gerry Dueck mit seiner mobilen Kirche unter einer Unterführung durchfuhr, hatte er dieses bange Gefühl. Bis dahin ist aber alles gut gegangen.



"Kirche auf Rädern", so der offizielle Name des Unikats. Gerry Dueck, Christ und Offizier der Heilsarmee, fuhr damit zweieinhalb Jahren lang durch Sachsen. Wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche kommen, kommt die Kirche zu ihnen - so war sein Credo. Die "Kirche to go" war Gerrys Lebenstraum. Ein anonymer Spender hat sie finanziert.