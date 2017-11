Die Heilpädagogin und der Busfahrer in Brahmenau bei Gera gründeten eine Trauergruppe, zunächst in Gera, dann auch in Altenburg. Nun, acht Jahre später, sind sie zertifizierte Trauerbegleiter und Notfallseelsorger. Sie nehmen die Trauernden mit auf ihren Weg. Diese Arbeit machen sie ehrenamtlich, neben ihrem Beruf.