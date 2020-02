Der größte Unterschied für mich zwischen Glaube und Religion ist, dass der Glaube für mich etwas ganz Persönliches ist, was aus dem Herzen kommt. Für mich stehen nicht so Traditionen oder Bräuche im Vordergrund oder die Kirchengemeinschaft. Gott ist für mich in allem. Gott ist in den Bäumen, in der Sonne, die lacht, in dem Wasser, was aufbrausend oder ruhig sein kann. Das wurde auch so ein bisschen vielleicht geprägt durch die traditionelle bolivianische Religion. Sie glauben ja an die Pachamama, die Mutter Erde. Und für mich gab es gar keinen Widerspruch zu meinem Glauben, weil ich auch glaube, dass Gott in der Natur sehr stark zum Ausdruck kommt und sich dadurch auch sehr stark den Menschen mitteilen kann.

Hannah