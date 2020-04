Helga Schotte freut sich sehr, wenn Leute zu ihr kommen und eine ihrer Palmsonntagsschachteln haben wollen. Inzwischen bietet sie ganz im Sinne der Ökumene auch welche mit einer Lutherrose an. Schließlich sind die Protestanten seit dem Jahr 2000 auch eingeladen, bei der Prozession mitzugehen, und nicht als Zuschauer am Rand zu stehen. Ein bisschen freut sich Helga Schotte aber auch, wenn eine übrig bleibt. Denn die wandert dann in das kleine Museum direkt in ihrem Wohnhaus mitten in Heiligenstadt.