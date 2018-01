Als in Jana Husters Leben vor einiger Zeit Körper und Seele heftig aus dem Gleichgewicht geraten, muss sie eine Auszeit nehmen. Sie schließt ihr kleines Geschäft in der Geraer Innenstadt ab und sucht sich medizinische Hilfe. Einige ihrer behandelnden Ärzte sind Christen und die Atheistin Jana Huster spürt etwas für sie sehr prägendes in den Gesprächen mit ihnen: Diese gläubigen Menschen fallen in einer Krise nicht in ein schwarzes Loch. Mit ihrem Gottvertrauen wirken sie zuversichtlicher, gelassener. Anders als sie selbst.



Nach solch einem Halt sehnt sich Jana Huster und ihre Neugier bringt sie dazu, sich intensiver mit Glauben, Religion und Kirche zu beschäftigen. Im Mai 2016 lässt sich Jana Huster taufen. Mittlerweile hat sie dieses Gefühl der Geborgenheit und Zuversicht gefunden.

Jana Huster vor ihrem Fachgeschäft für Thüringer Produkte in Gera. Der Laden entsteht mit Hilfe von Freunden und Verwandten aus heruntergekommenen Räumen. Einen Teil ihrer Ware stellt sie selbst her. Bildrechte: Ralf Braungart