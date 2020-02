Glaubwürdig Johanna Lemke-Prediger

Johanna Lemke-Prediger zog es in das kleine Dorf Węgry nordöstlich der Stadt Opole. Ursprünglich stammt sie aber aus Bitterfeld. 1991 kommt sie nach Węgry, um ein Jahr lang an der Grundschule des Dorfes den hier beheimateten Deutschen die Muttersprache zu lehren. Johanna ist damals die erste Deutschlehrerin, die nach Polen gesandt wird - Richtung Osten, zu einer Zeit, als alle in den Westen gehen. Die Familie ist schockiert, "aber was ist schon ein Jahr", denkt sie sich damals.

Die katholische Messe als Lehrstunde

In der St. Josephskirche lernt Johanna Polnisch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Untergebracht ist sie bei einer Gastfamilie, mit der sie als evangelische Christin regelmäßig die katholische Messe besucht. So lernt sie selbst recht schnell Polnisch, denn die Messe wird in beiden Sprachen gehalten.



Schon bald wird Johanna respektiert. Das liegt vor allem auch an ihrem Engagement. Nicht nur als Lehrerin, sondern auch im Freiwilligendienst der Caritas in Opole bringt sie sich ein.

Aktiv am Gemeindeleben teilhaben

Bis zu ihrem Ruhestand unterrichtete Johanna an der Grundschule in Węgry. Obwohl sie längst im Ruhestand war, initiierte, förderte und unterstützte sie kulturelle Projekte, las an Seniorennachmittagen zweisprachig Geschichten vor, forschte mit Schülern über historischen Ereignissen und Persönlichkeiten, die Polen und Deutschland verbinden. Sprache und Glaube waren für sie verbindende Elemente.

Mir ist so viel Gutes hier widerfahren und eine neue Heimat gegeben worden. Ich muss dankbar sein, dass es mir hier so gut geht. Johanna Lemke-Prediger