Seit vielen Jahrzehnten versucht Klaus-Herbert Richter, Suchtkranke wieder auf die richtige Bahn zu führen. Schon in der DDR war das sein Ziel, doch immer musste er bei seiner Arbeit in einem staatlichen Krankenhaus seine christliche Überzeugung hinten anstellen. Das störte ihn, und so kam das Angebot vom Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode gerade recht.