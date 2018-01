Lilian Mosquera ist in Kolumbien groß geworden, in Bogota. Dort hat sie Sport studiert und Tanz.

Ohne Bewegung kann sie nicht leben, sagt sie. Ihre Leidenschaft vermittelt sie heute ihren Schülern in Leipzig. In die Stadt kam sie vor 14 Jahren - der Liebe wegen. Ausgerechnet in Deutschland fand sie, die in ihrer Heimat katholisch geprägt aufwuchs, zu ihren auch indianischen Wurzeln.

Wir saßen nebeneinander und der Schamane nahm unsere Hände und band sie zusammen, nach jedem Teil der Zeremonie ein bisschen enger, so dass wir dann am Ende sozusagen eins waren, jeder hatte jeweils nur noch die rechte bzw. die linke Hand frei.

Familie Kluge-Mosquera bereitet das kolumbianische Gericht "Tamalis" zu.

Die zwei Söhne wurden nach indianischem Ritus getauft. So bekamen Hugo und Karl zu ihren deutschen Namen noch indianische dazu: Sua, was so viel heißt wie Sohn der Sonne und Mox, was zweiter Sohn der Sonne bedeutet. Die Familie hat auch ein Symbol für sich gefunden: Ein stilisierter Frosch, der für Fruchtbarkeit stehen soll. Die indianische Glaubensrichtung ist eine Naturreligion. So opfert Lilian Mosquera bei ihren Spaziergängen durch den Leipziger Auewald manchmal Tabak, denn der ist eine heilige Pflanze: