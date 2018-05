Luis Mazuze kam 1980 als Vertragsarbeiter aus Mozambique in die DDR. Er hatte große Hoffnungen und einen Traum: Das Studium an einer Universität. Doch das gelobte Land entpuppte sich als hochnäsige Bürokratie. Per Anordnung wurde er in eine Dresdner Brauerei gesteckt, dazu verurteilt, als Hilfsarbeiter das zu tun, was Deutsche nicht wollten. Mehr traute man ihm offenbar nicht zu.