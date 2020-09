In den 1980er-Jahren studiert Matthias Stiehler Theologie, um Pfarrer zu werden. Was er noch nicht ahnt, es ist eine Fehlentscheidung. Seine erste Pfarrstelle tritt er in einem kleinen Dorf im Erzgebirge an.

Das hat mich verändert. Beim Glaubensbekenntnis, wenn ich vor dem Kreuz und mit dem Rücken zur Gemeinde stand, spürte ich jedesmal: Nein, das bin nicht ich! Matthias Stiehler

Matthias Stiehler Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Matthias Stiehler quittiert nach zweieinhalb Jahren seinen Dienst bei der Kirche. Doch auch wenn er der Institution den Rücken kehrte, vom Glauben abgefallen ist er nicht. Er plädiert für eine Religiosität ohne Illusion. Es gibt für ihn keine Erlösung. Der Mensch muss sein Schicksal akzeptieren und selbst in die Hand nehmen. Falsche Hoffnungen gilt es aufzugeben - so seine Thesen. Die vertritt er auch in seinem neuen Beruf.

Ich sage immer gern, es ist mein Leben, und ich trage dafür Verantwortung. Matthias Stiehler