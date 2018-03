Was er an den historischen Stätten erlebte, erzählt er in seinem Buch "Auf Jesu Spuren" und in einer WDR-Dokumentation : An den Originalschauplätzen herrscht viel Geschäftigkeit, Touristen stehen sich gegenseitig im Weg, vom heiligen Geist ist nicht viel zu spüren.

Wenn man nach Bethlehem reist, wo der Heiland geboren sein soll, der Retter der Welt, dort ist es heute so, als wenn man in ein Gefängnis reinkommt. Die Stadt ist ja von drei Seiten von der Mauer umgeben. Vor einer Militärausfahrt haben wir Murmeln gefunden und wir dachten, die sind von spielenden Kindern. Dann wurde uns aber gesagt, dass sie als Geschosse benutzt werden.

Land und Leute jenseits der touristischen Pfade Bildrechte: WDR

Am Ende, sagt Nils Straatmann, lernte er unterwegs "viel mehr über Jesus und seine Kultur", weil er Menschen, die in diesem Land leben, kennenlernte, auch ihre Gastfreundschaft.



"So haben wir viel mehr mitgenommmen, wenn man so will auch für unseren Glauben, als in Kapernaum, Nazareth oder Bethlehem."