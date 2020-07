Dieses Erlebnis hat ihn nie wieder losgelassen. Philipp Bursian, heute selbst Vater einer Tochter, arbeitet als Lagerlogistiker, ist Hobbyfußballer und - wie er selbst sagt ­ Kreuzforscher. Fast täglich durchforstet der Weimarer das Internet nach Polizeiberichten. Er fahndet nach dem plötzlichen Unfall-Tod, nach Menschen, die von einer Minute auf die andere nicht mehr da sind, höchstens noch verewigt in Form eines Holzkreuzes am Rand einer Bundesstraße. Der 32-jährige fotografiert diese Kreuze, stellt sie bei Facebook ins Internet und bietet den Hinterbliebenen an, ihn zu treffen. Acht von zehn nehmen an. Sie sind froh, wenn sie reden können.