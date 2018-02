"Bei Gott ist alles möglich, auch so modern zu handeln", sagt Renate Alt, wenn sie über ihr Vorhaben nachdenkt. Sie ist eine der etwa Hundert potenziellen Körperspendern, die sich jährlich am Leipziger Institut für Anatomie anmelden. Nur mit einer solchen Hilfe ist es möglich, dass die Studenten wochenlang akribisch Zellen, Knochen und Organe studieren können.

Auch Renates Mann Kurt vermachte seinen Körper der Anatomie. Als das Ehepaar Alt 2011 einen Artikel über Körperspende lasen, meldete es sich an, damit Medizinstudenten gut ausgebildet werden. Renates Mann verstarb vor einiger Zeit. Sein Grab, das sie jede Woche besucht, ist ein besonderes. Die Urnenstätte der Universität Leipzig ist "Den Toten, die Euch, den Lebenden, halfen" gewidmet.

Nur manchmal, wenn Renate Alt am Urnengrab ihres Mannes steht, zweifelt sie an ihrer Verpflichtung zur Spende. Denn bis zur Beerdigung ist es eine lange Zeit - über ein Jahr musste sie bei ihrem Mann warten, bis sie Abschied nehmen konnte. Und außerdem stammt Renate aus Oberschlesien, einer streng katholischen Region. Und streng katholisch wurde sie auch erzogen. "Früher war bei uns Katholiken noch nicht mal eine Einäscherung möglich", so Renate Alt.