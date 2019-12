Früher hat man Äpfel in den Weihnachtsbaum gehangen, weil man wollte, dass der Sündenapfel von Adam und Eva auch zu Weihnachten wieder dabei sein kann, dass er nicht mehr das Böse verkörpert. Apfel heißt ja auch 'malus' auf botanisch, 'das Schlechte'. Er sollte also auch mit erlöst werden, deswegen kamen die Äpfel wieder in die Stuben.

Ruth Bredenbeck