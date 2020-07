Uwe Jung-Kempe Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Das wird mehr ein Buch, so eine Chronik über freies Leben, was auch in der DDR möglich war. Mit Einschränkungen. Wir durften nicht reisen. Aber es ging viel mehr, als die meisten sich getraut haben zu leben. Wir waren frei von dem Wunsch Karriere zu machen, oder viel zu besitzen, Konsum. Sondern wir waren wirklich bei uns, bei dem was wir wollten.