Bei der Probe der Jungen Gemeinde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Um das Stück selbst unter strengsten Pandemie-Einschränkungen zu zeigen, hat Hilke Domsch mehrere Pläne in der Schublade liegen. Neben einer Open-Air-Aufführung gibt es eine Film-Aufnahme, die in der Kirche Frauenstein und im Pfarrhof über die Festtage in Dauerschleife laufen wird. So will sie sichergehen, dass die Jugendlichen mit ihrer eigene Botschaft Gehör finden.