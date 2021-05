"Ich habe mit meinen Kollegen noch gefeiert und dann habe ich, bevor ich nach Hause gegangen bin, die Kündigung hingelegt", so erinnert sich Karen Kriegel-Bunk an ihrem 44. Geburtstag. Nach 27 Jahren als Chemielaborantin steigt sie aus und sagt im Rückblick: "Es war das Beste, was ich machen konnte. Dann habe ich erstmal angefangen zu leben, richtig zu leben."