"Wir mussten gegen die Zeit arbeiten, eine Kaltfront war angesagt, tatsächlich schossen dann 20 Meter hohe Wellen über den Malecón. Deshalb haben wir in der Woche davor auch nachts gearbeitet. Da standen immer bestimmt 20 bis 30 Kubaner, die wahrscheinlich dachten: 'Was machen die Leute da an unserem heiligen Malecón?!'"