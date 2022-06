Niklas Weigmann ist frischgebackener Zimmermannsgeselle. In der Kirche St. Pankratius in Halle prüft er alte Holzbalken. Die Kirchturmspitze hat er bereits während seiner Ausbildung saniert. Dort oben zwischen Himmel und Erde zu arbeiten, war für den 22-Jährigen mehr als nur ein Job: "Ich habe mich für den Beruf des Zimmermanns entschieden, weil ich es liebe, mit nachhaltigen Stoffen zu arbeiten. Holz ist für mich der nachhaltigste Stoff auf dieser Welt."

Indem er alte Konstruktionen saniere, habe er die Möglichkeit, der Gesellschaft etwas zurück zu geben: "Besonders gerne arbeite ich an sakralen Bauwerken, weil ich so meinen Glauben auch über meine Arbeit ausleben kann. Ich habe das Gefühl, Gott so näher zu kommen."