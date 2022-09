Glaubwürdig | 24.09.2022 Bio-Landwirt Robert Schmidt: "Die Regenwürmer sind meine besten Mitarbeiter"

Robert Schmidt belebt ausgebeutete Felder neu. Der Bio-Landwirt und dreifache Vater will wiedergutmachen, was Gottes Schöpfung großflächig angetan wurde. Die Ernte liefert er einmal pro Woche an die Mitglieder seiner Solidargemeinschaft in der Region Pößneck, Saalfeld und Rudolstadt.