Der Musiker Simon Becker will etwas bewegen. Mit der "Villa Wertvoll“ beginnen 2018 acht Freunde in Magdeburg einen Traum zu realisieren: ein Haus für Kinder und Jugendliche aus dem sozial herausforderndem Wohnviertel "Neue Neustadt“.

Die "Villa Wertvoll" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Heute sind dort 18 Leute beschäftigt. Sie geben mit Theater, Musik, Kunst und Sport Raum für Begegnungen, eigene Entdeckungen und Erlebnisse, die die Kinder und Jugendlichen sonst nie hätten. Immer wieder motiviert Simon Becker die jungen Menschen, sich auszuprobieren: "Was wir hier machen, ist echt wirklich harte Arbeit. Einer der Werte der "Villa Wertvoll“ ist: Herausforderung. Ich möchte sie herausfordern, dass sie ein Stück über ihre Grenzen gehen, um mal zu entdecken: Krass, ich kann ja was. Wenn du nur in deiner Komfortzone bleibst, kannst du dich nur wenig entwickeln", so der Musiker.

Vor mehr als 13 Jahren verschlägt es Simon Becker zusammen mit seiner Frau Bettina nach Magdeburg. Geboren in Kiel, geht Becker zum Theologie-Studium ins Rheinland, doch bereits nach wenigen Semestern wird ihm klar, dass er kein Pastor, sondern Musiker werden will. In der Nähe von Köln lernt er seine Frau kennen und zusammen mit den drei Kindern leben sie nun in der Elbestadt.

Engagiert auch in der Kirchgemeinde

Kurz vor dem Auftritt zum Martinstag in einer Magdeburger Kirchgemeinde Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der 11. November ist für Simon Becker ein wichtiger Tag: An diesem Tag startet seine neue CD und es ist Martinsfest. Die Kinder und Jugendlichen der "Villa Wertvoll“ führen in der nahe gelegenen Kirchgemeinde ein Stück auf und singen ein Lied von Simon, das er extra für diesen Tag komponiert hat – eine Weltpremiere.



Der Antrieb für all seine Arbeit ist ein tiefer christlicher Glaube. Aufgewachsen in einer freikirchlichen Gemeinschaft, trat Simon Becker in diesem Jahr in die evangelische Landeskirche ein. Dort spürt er die Freiheit des Denkens, die seiner Auffassung vom Christsein entspricht.

Glaube ist für mich wie nach Hause kommen. Also ein Ort, wo ich weiß, da bin ich sicher, da bin ich geborgen, egal was passiert. Simon Becker

Simon ist mit seiner Familie angekommen – in der Stadt, in der Kirche und auch in seiner Arbeit.