"Was mache ich hier?"

Dass er einen Gesundheitsberuf ergreifen will, war für Ramy Al Mawed schon in der Kindheit klar. Seine Eltern arbeiteten in Syrien in der Medizin, seine Mutter als Hebamme, seine Vater als Arzt, als kleiner Junge durfte Ramy schon mal bei einer Operation dabei sein. Nach seiner Flucht 2015 schien der Berufswunsch in weite Ferne zu rücken. Die deutsche Sprache fiel dem jungen Mann schwer. Er fühlte sich verloren, heimatlos. Er fand Zuversicht in seinem Glauben als Muslim: "Man fängt an zu denken: Was mache ich hier? Wie soll es weiterlaufen? Wird es gut oder schlecht? Und man ist einfach verwirrt. Ja, da habe ich viel gebetet – für Geduld, Schutz oder Leistung, dass ich noch weiter machen soll, ich soll nicht einfach stoppen."