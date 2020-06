Blick auf Höhnstedt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ihre Erfahrungen gibt sie in Kursen weiter. Im Mansfelder Land, in Höhnstedt bekam sie ein Haus quasi geschenkt – und sie entschied sich, es in Eigenleistung zur Pilgerherberge auszubauen. Inzwischen werden die meisten Räume von Pilgern benutzt. Doch Im Dachgeschoss wartet noch immer Arbeit. Freunde und Bekannte von Renate packen mit an.