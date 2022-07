"Mein Mann ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Wir haben damals schon drei Kinder gehabt, das vierte war unterwegs, wir wollten ein großes Haus, weil wir auch gerne Gäste haben", erinnert sich Dorit Hofmüller.

Nach Jahren mit Studium und Beruf, auch im Ausland, suchen sie auf dem Land in Sachsen-Anhalt einen Neuanfang. Dass sie sich als Christen auch in die Dorfgemeinschaft einbringen wollen, steht für sie von Anfang an fest - auch wenn hier nur noch wenige Menschen eine kirchliche Bindung haben.