"Ein Jegliches hat seine Zeit" – so lautet einer der wichtigsten Glaubenssätze von Ursula Schuch aus dem Burgenlandkreis. Ihre Zeit verschenkt die 75-Jährige gerne an andere Menschen.

Mein Mann ist verstorben, als ich Anfang 40 war, dann hatte ich zum Glück noch mal jemanden und der verstarb, als ich Ende 50 war und da kam ich mir so verloren vor. Da hab' ich gedacht, irgendwas brauchst du jetzt.

Ein Leben ohne ihren Glauben kann sich Ursula Schuch nicht vorstellen. So oft ließ sie sich schon von ihm tragen und fand Trost in ihm. Ursula Schuch ist zweifache Witwe. Ihr erster Mann starb noch viel zu jung an Krebs und auch ihren zweiten Partner verlor sie durch diese Krankheit. Die Trauer und die Einsamkeit nach diesen beiden schmerzhaften Verlusten bewegten sie 2003 dazu, eine Selbsthilfegruppe für Trauernde und Hinterbliebene zu gründen.