2017 stand Wittenberg im Zentrum: 500 Jahre Reformationsjubiläum wurde gefeiert – in diesem Herbst ist das schon wieder fünf Jahre her. Für Malermeister Matthias Pohl ist das alles noch immer sehr präsent: In seinen Erinnerungen an die Festtage und die Zeit davor, als sich die Stadt baulich "herausputzte" und mit Blick auf seinen eigenen Beitrag:

Mit seinem Team an der Sanierung der Schlosskirche beteiligt

Matthias Pohl war mit seiner Firma an der Sanierung der Schlosskirche beteiligt. Bildrechte: MDR / Christian Kortüm Die Sanierung der Sakristei in der Schlosskirche, dort wo Luther beraben liegt und an deren Tür er der Legende nach seine 95 Thesen anschlug, ist nur eines der Projekte, an denen Matthias Pohl mit seinem Team beteiligt war: "Das war für mich einfach schön. Die Kirche ist für mich ein wichtiger geistlicher Ort, hier mein handwerkliches Können zeigen zu können. Das macht mich sehr stolz."

Taufstein als Lieblingsort

Matthias Pohl am Taufstein in der Schlosskirche Wittenberg Bildrechte: MDR / Christian Kortüm Historische Befunde dienten ihm als Grundlage. Die Farben für das Deckengewölbe mischte Matthias Pohl von Hand. Sein Lieblingsorte in der Schlosskirche – für den Wittenberger auch Heimatgemeinde – ist der Taufstein: Hier hielten ihn seine Eltern vor 64 Jahren über das Taufbecken. Schließlich wurden seine eigenen fünf Kinder, die heute erwachsen sind, in der Schlosskirche getauft.

Malermeister in vierter Generation

Bildrechte: Privat Auch im Beruf folgt Matthias Pohl seinen Vorfahren. Er ist Malermeister bereits in vierter Generation. Als eine Bürgerinitiative nach der Wende 1989 den schwer verfallenen Cranach-Hof rettete, war sein Vater mit der Malerfirma von Anfang an dabei. Er übernahm die Aufgabe und führte das Werk seines Vaters fort und meint: "Das ist das Schöne am Handwerk, man sieht, was man geschaffen hat. Über Jahre hinaus."

Handwerkskunst und Kirche: Inspiriert von Cranach

Cranachs Familienwappen war eine Schlange. Bildrechte: MDR / Christian Kortüm Handwerkskunst und Kirche, das gehört für Matthias Pohl zusammen. Im Jahr des Reformationsjubiläums tat er sich mit zwei anderen Wittenberger Handwerksmeistern, Konditor Frank Jäger und Metallbauer Günter Schildhauer, zusammen. Gemeinsam initiierten sie eine Metallskulptur, die "Cranachschlange" – einst Familienwappen des Künstlers, Handwerkers und Unternehmers Lucas Cranach d.Ä.. Zu sehen ist sie heute an prominenter Stelle in der Stadt: "Glaube und Handwerk verbindet uns eigentlich, da steckt ja auch Zuverlässigkeit und Vertrauen als Botschaft drinnen."

Friedensbewegt zu DDR-Zeiten: Ein Aufnäher und seine Folgen

"Schwerter zu Pflugscharen", eine Losung, die in der DDR nicht erwünscht war. Bildrechte: MDR / Christian Kortüm Dabei war nicht ausgemacht, dass er mal Handwerksmeister wird. Es hat auch mit seinem Glauben und pazifistischen Überzeugungen zu tun: Anfang der Achtziger Jahre studierte er Elektrotechnik in Wismar. Weil er den Aufnäher "Schwerter zu Pflugscharen" auf seiner Jacke trug, wurde er 1983 auf dem Weg zurück zum Studium von der Transportpolizei festgesetzt: "Das war eigentlich ein schönes Symbol des Friedens, was mir auch entsprach, und das musste ich da abmachen." Darüber beschwerte er sich anschließend bei allen öffentlichen Stellen, die es damals gibt. Das hatte Konsequenzen.

Ich bin froh, dass ich nicht um der Karriere willen oder der Einfachheit halber alles mitgemacht habe, sondern doch im Rahmen des Möglichen versucht habe, ein bisschen dagegen zu halten. Matthias Pohl

Nach dem Vorfall mit dem Aufnäher, setzte die Staatsicherheit Inoffizielle Mitarbeiter auf ihn an, was er erst nach der Wende 1989 bei der Einsicht in seine Stasi-Akte herausfand. Damals war er bereits im siebten Semester und darüber hinaus in der Evangelischen Studentengemeinde aktiv. Eine nicht bestandene Prüfung durfte er nicht wiederholen, erinnert er sich, stattdessen wurde er exmatrikuliert. Der junge Familienvater musste sich neu orientieren.

Neue Wege gehen

1987 startete er ein Fachschulstudium, dass er in den Wendewirren nicht beendet, er entschied sich, die Familientradition weiterzuführen als Malermeister und Unternehmer. Zusätzlich befasste sich Matthias Pohl mit Restaurationen, baute sich so noch ein zweites Standbein auf. Zu besten Zeiten hatte er acht Angestellte, heute übernimmt er nur noch Aufträge, die er allein ausführen kann. Die Corona-Zeit war zu schwierig, ganz langsam bereitet sich Matthias Pohl auf die Rente vor. Dann wird er unter anderem mehr Zeit dafür haben, als Kirchenführer den Touristen Luthers Kirche zu zeigen – natürlich auch die Sakristei und Teile des Innenraums, die er mit seiner Firma ausmalte.