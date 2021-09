Der größte Publikumspreis in der Kategorie Schauspiel geht in diesem Jahr an Claudia Michelsen. Mit großen Rollen wie etwa als Tanzschulleiterin Caterina Schöllack in "Ku’Damm 63" überzeugte sie das Publikum und ließ die Konkurrenz in der Abstimmung hinter sich. Und die gebürtige Dresdnerin hatte starke Konkurrenz. Mit ihr waren außerdem nominiert: Martin Brambach, Petra Schmidt-Schaller, Bjarne Mädel und Karoline Schuch.