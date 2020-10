Bereits zum dritten Mal wird bei der Goldenen Henne die heiß begehrte Trophäe auch in der Kategorie #Onlinestars vergeben. Damit werden beim größten Publikumspreis Deutschlands digitale Formate geehrt, die in diesem Jahr ganz besonders in Erscheinung getreten sind. Die Fähigkeit, trotz räumlicher Trennung Millionen von Menschen zu unterhalten oder auch fortzubilden, zu inspirieren und zum Lachen zu bringen - das war in diesem Jahr so wichtig wie selten zuvor.

Und genau das tun die fünf nominierten Formate bei den #Onlinstars 2020 mit ihren Beiträgen auf YouTube, Instagram oder TikTok. Ab dem 26. Oktober 2020 um 00:01 Uhr können Sie hier für Ihren Favoriten abstimmen. Das Voting wird live in der großen Gala "Die Goldene Henne 2020" am 30. Oktober im MDR beendet. Die/der Gewinner*in wird live in der Sendung verkündet und der Preis überreicht.

Und das sind die fünf Nominierten

Nominiert #Onlinestars: Dagi Bee

Vor bereits acht Jahren drehte die gebürtige Düsseldorferin Dagmar Kazakov ihre ersten Videos als "Dagi Bee". Mittlerweile gehört sie zu Deutschlands erfolgreichsten Influencerinnen. Millionen von Menschen sehen ihre Videos und Beiträge auf YouTube und Instagram. Ihre Themen sind Lifestyle, Beauty und Mode.

Nominiert #Onlinestars: Gewitter im Kopf

Der 22-jährige Jan Zimmermann leidet seit seiner Kindheit am Tourette-Syndrom. Sein Alltag mit der Krankheit ist das Thema seiner humorvollen Videos, die er gemeinsam mit seinem Kumpel Tim Lehmann produziert. Die beiden unterhalten und informieren gleichzeitig mit ihren Inhalten - und das mit großem Erfolg: Nach nur einem Jahr hat ihr YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" bereits über zwei Millionen Abonennten.

Nominiert #Onlinestars: Lehrerschmidt

Kai Schmidt alias "Lehrerschmidt" auf YouTube ist der Inbegriff von modernem Lernen. Auf seinem Kanal gibt der Mathelehrer aus Niedersachsen Nachhilfe in Mathe, Physik, Chemie und für das Thema Schule im Allgemeinen. Seine Nachhilfeschüler werden dabei immer mehr: bereits über 600.000 Menschen folgen Lehrerschmidt auf YouTube.

Nominiert #Onlinestars: Sallys Welt

Aus der privaten Leidenschaft für das Backen wurde für sie eine Karriere - und was für eine! Saliha "Sally" Özcan begann vor acht Jahren damit, Backvideos auf YouTube hochzuladen - heute ist sie die erfolgreichste deutsche YouTuberin im Back und Kochsegment der Plattform und bringt anderen das Backen bei.