Auch in der Kategorie Schauspiel gab es ein unheimlich starkes Nominiertenfeld. Die Henne gewann am Ende Emilia Schüle, die gerade erst im Kinofilm "Traumfabrik" als französische Tänzerin ihr Können unter Beweis stellte. Den Preis durfte sie von Komikerlegende und Schauspieler Dieter "Didi" Hallervorden in Empfang nehmen. In der nächsten Kategorie wurde es dann kompliziert: Die Goldene Henne "Entertainment" ging an Joko Winterscheidt und Paul Ripke für ihren Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm". Die beiden konnten zwar nicht vor Ort in Leipzig sein, Winterscheidt meldete sich aber per Liveschalte aus dem Studio in München, wo er wiederum ein Tablet in der Hand hielt, auf dem Paul Ripke aus Singapur zugeschaltet war. Die moderne Technik macht es möglich.