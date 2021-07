Die Preisverleihung der Goldenen Henne findet dann am 17. September 2021 in Leipzig statt und wird von Kai Pflaume moderiert. 2021 wird die Goldene Henne, die an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann erinnert, bereits zum 27. Mal an Prominente aus ganz Deutschland verliehen und hat sich längst zu Deutschlands größtem Publikumspreis entwickelt. Auch in diesem Jahr bestimmen die Zuschauer von MDR und die Leser der SUPERillu, wer mit der Goldenen Henne ausgezeichnet wird. Hier geht es zum Voting.