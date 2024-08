Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Erste Infos zur großen Gala Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen moderieren die GOLDENE HENNE 2024

15. August 2024, 08:00 Uhr

Deutschlands größter Publikumspreis geht in die nächste Runde. Am 15. November 2024 werden Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen Ihre Gäste in der Halle 1 der Messe in Leipzig begrüßen.