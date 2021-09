In den letzten Jahren sorgten gleich mehrere junge, deutschsprachige Künstler in den Charts für Aufsehen. Es wuchs eine neue Generation heran, die auf Pop-Rock mit anspruchsvollen und doch eingängigen Texten setzt und damit große Erfolge feiert.

Max Giesinger bei einem Auftritt. Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Mit Max Giesinger, Joris und Wincent Weiss stehen gleich mehrere Vertreter dieser "Pop-Poeten" am 17. September auf der Henne-Bühne. Letztgenannter kann sogar auf eine Henne hoffen, denn Wincent Weiss ist in der Kategorie Musik nominiert.



Die Prinzen sind so etwas wie die Vorgänger dieser musikalischen Reihe. Kurz nach der Wende mischten die fünf Jungs aus Leipzig die deutsche Musiklandschaft mit ihrem bunten Look, den witzigen Texten und ihren außergewöhnlichen Stimmen auf. Mit Songs wie "Millionär", "Alles nur geklaut" und "Küssen verboten" wurden sie zu gesamtdeutschen Stars. In diesem Jahr erschien mit "Krone der Schöpfung" ihr bereits zwölftes Studioalbum.