Und noch eine Auszeichnung wurde im Bereich Sport vergeben. Der Ehrenpreis Sport ging in diesem Jahr an die Gold-Sportler der Olympischen und Paralympischen Spiele in Peking , die insgesamt ganze 46 Medaillen erringen konnten. Über den Ehrenperis Musik durften sich die Ostrocker der Kultband "City" freuen. Die Musiker mit Hits wie "Am Fenster" und "Casablanca" sind nun seit unglaublichen 50 Jahren unterwegs.

Bei der Goldenen Henne werden traditionell auch immer Projekte mit gesellschaftlich relevanten Themen ausgezeichnet. So ging in diesem Jahr die Goldene Henne in der Kategorie "Charity" an das "Leipziger Bündnis gegen Depression". Die Auszeichnung in der Kategorie "Helden des Alltags" ging an die Freiwillige Feuerwehr Bad Schandau, die in diesem Jahr gegen die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz kämpfte und der Preis in der Kategorie "Unsere Zukunft" an den Verein "One Earth, One Ocean", der sich das Konzept der "maritimen Müllabfuhr" ausgedacht hat.