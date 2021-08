Goldene Henne 2021 Wellerman-Sänger Nathan Evans ist dabei!

Im Dezember 2020 postete der Postbote und Hobby-Musiker Nathan Evans auf seinem TikTok-Kanal seine Version des Shanty-Songs "Wellerman". Es war nicht sein erstes Video, doch dieses ging plötzlich durch die Decke. Innerhalb einer Woche sahen sich acht Millionen Menschen das Video an. Was folgte waren TV-Auftritte, unzählige Promis die ebenfalls auf den "Shanty-Zug" aufsprangen und natürlich auch ein Plattenvertrag. Sein "Wellerman", der im Original übrigens von Seemänern aus Neuseeland stammt, erreichte die Spitze der Charts in vielen Ländern - auch in Deutschland. Natürlich kamen auch die Seemanns-Rocker von Santiano nicht an ihm vorbei und sangen "Wellerman" noch einmal zusammen mit Nathan Evans ein. Wir freuen uns, wenn der Schotte in diesem Jahr den Hafen der Goldenen Henne ansteuert.