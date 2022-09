Goldene Henne #onlinestars

Ab dem 5. Oktober steigt die Spannung wieder ins Unermessliche, denn die Goldene Henne sucht auch in diesem Jahr ihren Onlinestar. Das Voting beginnt hier am am 5.10.22 um 00:00 Uhr, die Abstimmung wird live während der großen Gala "Goldenen Henne 2022" am 7. Oktober 2022 beendet. Wir stellen Ihnen schon mal alle Nominierten auf die begehrte Online-Auszeichnung vor!