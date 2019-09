Die große Gala der Goldenen Henne 2019 auf der Leipziger Messe am 20. September steht schon so gut wie in den Startlöchern – und nun stehen auch die ersten Preisträger fest: Mit Deutschlands größtem Publikumspreis werden nicht nur die beliebtesten EntertainerInnen, SchauspielerInnen, MusikerInnen, SportlerInnen und AufsteigerInnen des Jahres ausgezeichnet, sondern stets auch besondere Lebensleistungen und herausragendes gesellschaftliches Engagement geehrt.

Gesine Oltmanns (3. von links) bei einer Veranstaltung in Leipzig 2018 im Gedenken an die entscheidende Montagsdemonstration vom 9.10.1989. Bildrechte: dpa

Die Goldene Henne steht in diesem Jahr im Zeichen eines großen Jubiläums: 30 Jahre friedliche Revolution. Der Ehrenpreis in der Kategorie Politik geht deshalb in diesem Jahr nicht an eine Person, sondern an eine Gruppe Menschen – die ersten MontagsdemonstrantInnen im Wendeherbst vom 4. September 1989.