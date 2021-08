Die Band ist in diesen Tagen erstmals in neuer Formation unterwegs. Das Konzept mit zwei Sängerinnen ist ungewöhnlich, aber das Silly-Repertoire mit den Songs von Tamara Danz hat für beide Sängerinnen immer das richtige auf Lager: Anna R. besticht durch ihre Ausdrucksstärke, Julia Neigel zeigt vor allem ihre Fähigkeiten als Rockröhre. Auf große Tour will Silly im Herbst gehen. Unter anderem kommt die Band im November nach Chemnitz, Dresden und Leipzig. Vorher tritt Silly in der TV-Show "Die Goldene Henne" am 17. September auf.