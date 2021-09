In der Kategorie Sport konnten sich Nominierte durchsetzen, die durchaus auch in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" ihren Platz gefunden hätten. Die U-21-Fußball-Nationalmannschaft gewann im Jahr 2021 sensationell die Europameisterschaft, nun können sie sich eine weitere Trophäe in den Schrank stellen. Trainer Stefan Kuntz nahm die Goldene Henne mit seinem Trainerteam in Vertretung für die gesamte Mannschaft entgegen.