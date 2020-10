Charity-Henne geht an Lukas Stern e.V.

Auch gesellschaftliches Engagement wird jedes Jahr bei der Goldenen Henne ausgezeichnet. In diesem Jahr ging die Goldene Henne in der Kategorie Charity an Lukas Stern e.V. Der gemeinnützige Verein erfüllt schwer erkrankten Menschen ihren Herzenswunsch. In der Kateogrie Zivilcourage ging die Goldene Henne an Stephan Werner aus Gera. Er zeigte beispielhaftes Verhalten, als er bei einem Messerangriff die schwerverletzten Opfer rettete, indem er sie in einen abgesperrten Hof zog und die Polizei verständigte. Für Laudatorin Mareile Höppner war die Sache klar:

Der Mann des Abends steht hier neben mir. Mareile Höppner

Zwei Bayern haben Grund zur Freude

Felix Neureuther mit seiner Goldenen Henne für das Sportliche Lebenswerk. Bildrechte: dpa In der Kategorie Sportliches Lebenswerk gab es gleich zwei Preisträger: Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther, die beide 2019 ihre großen Karrieren beendeten. Und auch sonst haben die beiden viel gemeinsam, so sind sie beide aus Bayern, sind 1984 geboren und dürfen jetzt eine Goldene Henne ihr Eigen nennen.

In der Kategorie Musik durfte sich in diesem Jahr ein Duo über die Auszeichnung freuen, das noch gar nicht so lange zusammen arbeitet. 2018 produzierten Thomas Anders und Florian Silbereisen ihren ersten gemeinsamen Song, im Sommer 2020 folgte dann das Duett-Album - und stieg direkt auf Nummer eins der deutschen Album-Charts ein. Ein riesiger Erfolg, der den beiden nun zudem eine Goldene Henne bescherte. Das Glück wurde komplettiert durch eine Laudatio, die man so nicht alle Tage hört - gesungen von Götz Alsmann, der sich selbst auf der Ukulele begleitete.