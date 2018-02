Die Jury des ARD-Projekts Händel-Experiment vergibt mehr Preise als geplant. Die Jury begründete die Entscheidung mit der Menge und Qualität der Einsendungen. Insgesamt waren beim Händel-Experiment 266 Kompositionen eingereicht worden. Auch beim finalen Konzert am 3. Mai in Halle werden nun sieben Kompositionen von Schulklassen und einzelnen Schülern erklingen - angedacht waren ursprünglich nur drei.

Ragna Schirmer, in Halle lebende Pianistin und Patin des Händel-Experiments, sagte, es sei zwar anstrengend gewesen, so viele Kompositionen zu hören. Zugleich sei es aber "bereichernd und wunderschön, wie viele Schüler sich mit diesen Themen beschäftigt haben." Das verstehe sie als Wertschätzung für das Projekt.

Die Federführung hat diesmal der MDR. Höhepunkt ist das Abschlusskonzert am 3. Mai in Halle, bei dem das MDR SINFONIEORCHESTER die Gewinner-Werke aufführt. Das Konzert wird in allen dritten Programmen der ARD, in den ARD-Kulturradios sowie in voller Länge als Video-Livestream im Internet übertragen.