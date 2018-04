An diese Probe wird sich das Blasorchester des Königin Luise Gymnasiums noch lange erinnern. Es steht eine ganz besondere Verkündung auf dem Probenplan: Endlich kann der Chorleiter Ulrich Frefat das Geheimnis lüften, welches er schon einige Wochen mit sich herumträgt. Dabei geht für die 16-jährige Schülerin Lisa Uzdil ein großer Traum in Erfüllung: Sie darf beim Finale des "Händel-Experiments" am 3. Mai 2018 zusammen mit dem MDR SINFONIEORCHESTER Händels Stück "Alla hornpipe" spielen.



Die Jury beriet sich zusammen mit dem Chorleiter, welche Schülerin oder welcher Schüler die Chance erhält mit dem ältesten Rundfunkorchester Europas zu musizieren. Schnell fiel die Entscheidung auf die Blechbläser und damit auf die zuverlässige und souveräne Sechzehnjährige.



Lisa ist leidenschaftliche Hornistin. Für ihren Erfolg und ihre Leistung probt sie seit der 5. Klasse im Orchester und nimmt dazu jede Woche Einzelunterricht. Sie absolvierte bereits zahlreiche Wettbewerbe, wie beispielsweise "Jugend musiziert". Aber mit so einer Ehrung hätte die Gymnasiastin aus Erfurt wohl nicht gerechnet. Besonders freut sie sich auf die Proben mit den Profimusikern des MDR SINFONIEORCHESTERS und hofft, sich einige Tipps und Tricks abschauen zu können. Trotz der großen Freude, ist Lisa jetzt schon aufgeregt.



Aber nicht nur Lisa freut sich, sondern auch die 30 Nachwuchsmusiker des Schulorchesters. Sie dürfen ihre Mitschülerin beim Finalkonzert in der Händelhalle in Halle unterstützen.