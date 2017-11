Das Wort Angst leitet sich vom althochdeutschen Wort "angust" ab, was so viel wie "Enge, Beklemmung" bedeutet. Es beschreibt also schon ein typisches Symptom der Angst: das Engegefühl in der Brust. Aber das ist nicht das einzige. Eine Angststörung geht häufig auch mit den folgenden Symptomen einher:

Hitzewallungen

Herzklopfen

Erhöhter Puls

Zittern

Kurzatmigkeit

Beklemmungsgefühl

Brustschmerzen

Muskelverspannung

Übelkeit

Erbrechen

Durchfall

In speziellen Angstseminaren können Patienten auch Selbsthypnose erlernen und diese dann in kritischen Situationen anwenden. Eine Hypnosetherapie sollte immer als Begleitung zu einer psychologischen oder ärztlichen Therapie angewandt werden.

Wenn Menschen in ihren Ängsten gefangensind, spricht man von einer Angststörung. Bildrechte: IMAGO Von einer "generalisierten Angststörung" spricht man, wenn mindestens drei der oben beschriebenen Symptome zeitgleich auftreten und die Ängste für den Patienten nicht mehr beherrschbar sind. Außerdem treten sie mindestens über ein halbes Jahr hinweg immer wieder auf. Typisch ist auch, dass der Alltag durch die Ängste stark beeinträchtigt wird.

Was im Körper passiert

Angst beginnt in einem bestimmten Bereich des Gehirns, der Amygdala. Sie funkt den Alarm über die sogenannte Stressachse an die Nebennieren. Diese wiederum schütten sofort das Hormon Adrenalin aus. Hält der Stress länger an, kommt das Hormon Cortisol dazu. Dabei pumpt das Herz schneller und mit mehr Druck.

Unabhängig davon, was die Angst auslöst – ob eine bevorstehende Prüfung oder ein gefährliches Tier – reagiert unser Körper immer auf dieselbe Weise. Die Stresshormone machen unsere Sinne empfindlicher, die Muskeln spannen sich an, der Blutdruck steigt und wir atmen schneller. Alles ist bereit für Flucht oder Kampf.

Wenn Angst zur Störung wird

Als eine Art Alarmfunktion bei Bedrohungen ist Angst an sich nützlich. Normalerweise wird der Alarm im Körper aufgehoben, wenn die Gefahr vorbei ist. Manche Menschen werden aber besonders häufig und besonders heftig von Ängsten gequält. auch in Situationen, die für andere Menschen harmlos sind. Wenn die Angst überhandnimmt, spricht man von einer Angststörung. Ängste entstehen allerdings nicht einfach so. Wir lernen vielmehr, wovor wir Angst haben. Das Gute ist aber: Wir können sie auch wieder verlernen.

Angst? Verlernen!

Ängste lassen sich verlernen. Bildrechte: IMAGO Die Arten der Ängste sind vielfältig: Es gibt zum Beispiel Flugangst, Angst vor Spinnen, Höhenangst, Platzangst, die Angst, vor vielen Menschen zu sprechen und viele mehr. Mit Hilfe effektiver Trainingsmethoden lassen sich Ängste heutzutage aber sehr gut behandeln.

Mit Hypnose Angst effektiv therapieren

Seit Jahrtausenden versetzen Menschen sich oder andere in Trancezustände, um Ängsten zu überwinden. Dabei geraten Körper und Geist in eine Art Entspannungszustand und geben den Weg zum Unterbewusstsein frei. Der Therapeut kann dann unbewusst laufende Gedanken, Gefühle oder Handlungen durch gezielte Ansprache suggestiv beeinflussen. Eine neue Reiz-Reaktions-Verknüpfung findet statt.

Wo finde ich einen geeigneten Therapeuten?

Es gibt in Deutschland viele verschiedene Fachgesellschaften für Hypnosetherapie. Fragen Sie bei Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung oder bei Ihrem Hausarzt nach einem qualifizierten Hypnotherapeuten. Und: Erkundigen Sie sich vorher bei Ihrer Krankenkasse, ob sie die Kosten übernimmt.

Klopfen gegen die Angst