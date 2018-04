In den vergangenen Jahren hat sich in der Medizin, insbesondere in der Schmerztherapie, der Begriff der multimodalen Therapie etabliert. Hierunter versteht man ein Zusammenwirken verschiedener Fachrichtungen, um eine möglichst effektive Behandlung zu ermöglichen. Und genauso multimodal sollten Sie auch Ihre Arthrose-Behandlung angehen. Packen Sie die Schmerzen von verschiedenen Seiten an! Probieren Sie naturheilkundliche Methoden, machen Sie Wickel oder Umschläge, verändern Sie Ihre Ernährung, trainieren Sie gezielt Ihre Schwachstellen. Versuchen Sie dabei, Ihre Erkrankung so individuell zu sehen, wie Sie es selbst sind. Was dem einen hilft, muss für den anderen nicht unbedingt gut sein. Und geben Sie sich Zeit! Anpassungsvorgänge in unseren Muskeln, Sehnen und Gelenken brauchen eine Weile. Eine Umstellung der Lebensgewohnheiten ist mit der Wirkung starker Schmerzmittel nicht zu vergleichen. Aber die Umstellung ist ohne Nebenwirkungen und kann eine langfristige Besserung bewirken. Es gibt einen Weg aus dem Arthroseschmerz. Aber gehen müssen Sie ihn ein Stück weit auch selbst.