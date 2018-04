Fast jeder kennt Tricks und Tipps, um sich gegen Infekte fit zu machen. Wer eine Autoimmunerkrankung hat, sollte dabei allerdings vorsichtig sein. Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen, stellvertretende Leiterin des I nstituts für Medizinische Immunologie an der Charité , rät Erkrankten von phytotherapeutischen Präparaten mit Echinacea (Sonnenhut) oder Pelargonium (Afrikanische Geranie) strikt ab, denn solche Arzneimittel können die Angriffe des Immunsystems gegen den eigenen Körper verstärken. Dagegen zeigen Studien, dass es günstig sein kann, Vitamin-D-Präparate einzunehmen. Denn das Sonnenvitamin ist wichtig für die Kontrolle des Immunsystems und kann daher Beschwerden lindern. Auch Zink scheint eine positive Wirkung zu haben. Tipp der Expertin: Anstatt blind Ergänzungsmittel einzunehmen, sollte der Vitamin- und Mineralstoffhaushalt beim behandelnden Arzt überprüft und der Mangel gezielt ersetzt werden.

Rund acht bis zehn Prozent der Bevölkerung weltweit leidet unter Autoimmunerkrankungen. In Deutschland leben beispielsweise rund zwei Millionen Menschen mit Psoriasis und rund 300.000 mit Diabetes Typ 1. Die Erkrankungszahlen steigen, und die Wissenschaftler suchen nach den Gründen. Sie vermuten, dass Umwelteinflüsse das Immunsystem negativ beeinflussen.



Dabei rückt auch das Mikrobiom zunehmend in den Fokus der Forscher. Das sind die Mikroorganismen, die unseren Körper besiedeln. Besonders die Darmflora liefert Erklärungsansätze für die Zunahme von Autoimmunerkrankungen. Es wird vermutet, dass die Zusammensetzung der Darmbewohner zur Erkrankung beitragen kann. In einer finnischen Studie hatten die meisten Teilnehmer zunächst mehr entzündungsfördernde Bakterien im Darm, bevor dann Diabetes Typ 1 ausbrach.