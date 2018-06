Elmar Stapelfeldt: Die ayurvedische Ernährungstherapie basiert nicht auf einem molekularbiologischen Erklärungsmodell, wir schauen also nicht, ob eine Glutenunverträglichkeit vorliegt oder eine Laktoseintoleranz, wir gehen anders an die Sache heran. Uns geht es um das innere Milieu. Wir schauen, welche Eigenschaften die Nahrungsmittel haben und wie sich ein Nahrungsmittel insgesamt auswirkt. Wird es im Körper gut transportiert, also verwertet? Oder anders gefragt: Wie groß ist die Energie, die der Körper hineinstecken muss, um ein Nahrungsmittel zu zerkleinern und zu verstoffwechseln, also zu verarbeiten? Da kann ein Lebensmittel, welches hierzulande als gesund gilt, innerhalb der ayurvedischen Ernährungstherapie schädlich sein.